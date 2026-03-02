İsrail bir yandan ABD ile birlikte İran’a saldırırken diğer yandan Lübnan’a hava saldırısı gerçekleşti. Dün gece saatlerinde başlayan saldırı, Lübnan’dan bir füze atıldığının tespit edilmesi sonrası başladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail’in çeşitli bölgelere saldırıları aralıklarla devam ediyor.

HİZBULLAH’IN FAALİYETLERİ YASAKLANACAK

İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrası çarpıcı bir hamle geldi. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah’ın eylemlerinin ‘yasa dışı’ olduğunu belirterek silahları bırakmaları gerektiğini söyledi.

Salam, "Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklıyor ve rolünü siyasi alanla sınırlandırıyoruz; askeri kurumların bunu uygulamaya koymasını talep ediyoruz" dedi.

Lübnan Babakanı Salam, İsrail ile ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin başlamasına yönelik bağlılığını yineledi.

İSRAİL, BEYRUT’TA BİR HİZBULLAH YETKİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Lübnan’a yönelik saldırılara devam eden İsrail’den gelen açıklamaya göre Beyrut’ta üst düzey bir Hizbullah yetkilisi öldürüldü.

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıklamıştı. Daha sonra İsrail ordusu sözcüsü, Lübnan'ın işgali için henüz bir plan yapılmadığını söyledi ve İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki varlığını genişlettiğini ifade etti.