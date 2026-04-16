ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trump, ateşkesin bu gece Türkiye saatiyle (TSİ) 00.00 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu. Anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’a davet edeceğini belirterek bu hafta Washington'da iki ülke temsilcileri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin çok verimli geçtiğini kaydetti.

​​​​​​​Trump, "Dünya çapında 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu ve bu benim 10. savaşım olacak." yorumunu yaptı.

İRAN İLE ABD'NİN KALICI ATEŞKESİ İÇİN UMUTLAR ARTTI

İsrail’in Lübnan’a saldırıları ABD ile İran arasındaki ateşkesin oldukça kırılgan bir hale gelmesine neden oldu. Tahran yönetimi, ABD ile sağlanan geçici ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığının altını çizse de ABD ve İsrail tarafı bunu reddetti.

Trump, Lübnan’da kalıcı bir ateşkesin sağlanması için Başkan Yarımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Genelkurmay Başkanı Caine’in yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

İsrail ve Lübnan, ABD’nin arabuluculuğunda görüşmelere başlamıştı. Lübnan’da sağlanan ateşkesin ABD ile İran’ın kalıcı bir ateşkeste anlaşması için umutları artırdı.