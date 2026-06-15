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Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve Ortadoğu'da dengeleri değiştirmesi beklenen tarihi mutabakata ilişkin Lübnan cephesinden resmi açıklama geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, taraflar arasında sağlanan uzlaşmanın ülkesinin güvenliği açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

"LÜBNAN'IN ÖZEL DURUMUNA SAYGI DUYULMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan resmi bildiride Cumhurbaşkanı Avn, varılan mutabakatta Lübnan'ın özel konumuna saygı gösterilmesini takdirle karşıladıklarını belirtti. Ülkesinin güvenliğinin, tüm bölge istikrarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Avn, şu ifadelere yer verdi:

"Bu mutabakat, bölgedeki askeri faaliyetlerin tamamen sonlandırılmasına dair hayati unsurlar içermektedir ve bu unsurlar doğrudan Lübnan'ı da kapsamaktadır. Son dönemde ağır saldırılara ve yıkımlara maruz kalan Lübnan halkı, bu adımın kalıcı bir ateşkese ve istikrara zemin hazırlamasını beklemektedir. Sürecin, devletlerin egemenliğini ve halkların meşru haklarını güvence altına almasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan’ın mutabakat kapsamına dahil edilmesi için yürütülen diplomatik temaslara övgüde bulunarak, arabuluculuk sürecine destek veren tüm ülke ve taraflara teşekkür etti.

İSRAİL'DEN ÇATLAK SES: "İŞGAL BÖLGELERİNDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Washington-Tahran hattındaki bu yumuşama dalgasına rağmen, Tel Aviv yönetiminden mutabakatın ruhuna aykırı askeri bir çıkış geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ve İran arasındaki uzlaşıya rağmen İsrail ordusunun pozisyonunu koruyacağını duyurdu. Bakan Katz, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'ın güneyinde, Suriye'de ve Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu bölgelerde ucu açık bir süre boyunca kalmaya devam edeceğini açıklayarak bölgedeki gerilimin askeri kanatta henüz tamamen sönümlenmediğinin sinyalini verdi.