Nevvaf Selam, yaptığı yazılı açıklamada, bayramın gerçek anlamına ancak İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesiyle ulaşılacağını vurguladı.

“Bayramı ancak İsrail'in topraklarımızdan tamamen çekildiği ve halkımızın güvenli, onurlu şekilde geri döndüğünde kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI YAPTI

Selam açıklamasında, bu yılki bayramın kutlamadan ziyade dayanışma günü olması gerektiğini belirtti.

Şehit aileleri, yaralılar, tutuklular ve yerinden edilenlerle birlik olunması çağrısında bulunan Selam, özellikle güney bölgelerde yaşayan halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

“BAĞIMSIZLIK VE DİRENİŞ BAYRAMI” VURGUSU

Bağımsızlık ve Direniş Bayramı, İsrail’in 1978’de işgal ettiği Lübnan’ın güneyinden 25 Mayıs 2000’de çekilmesinin yıl dönümü olarak kutlanıyor.

Ancak bu yıl, süregelen çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle bayramın buruk geçtiği ifade ediliyor.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu durum, bölgede kalıcı barış ve istikrar umutlarını zayıflatırken, halkın güvenli şekilde evlerine dönmesini de zorlaştırıyor.