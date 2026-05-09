Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam başkanlığındaki heyet, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye geldi.

Lübnan heyetini taşıyan uçak, Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Lübnan heyetini, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı İyyad el-Hezza karşıladı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında özellikle ekonomi, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği imkanları ele alınacak.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyor.