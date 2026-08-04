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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bayırköy beldesinde LPG tırının traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolu Bayırköy beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne seyreden F.Ö. yönetimindeki 34 F* 91** plakalı LPG tırı, aynı istikamette emniyet şeridinde ilerleyen T.S. idaresindeki 11 S* 3** plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü ile hafif yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, LPG tankerinin boş olduğu ve herhangi bir gaz sızıntısının bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.