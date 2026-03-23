Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan ocak ayı LPG piyasası sektör raporuna göre, Türkiye’nin LPG ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 azalarak 246 bin 25 ton oldu.

İTHALATTA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin en fazla LPG ithalatı yaptığı ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç ve Kazakistan olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde LPG ihracatı da düşüş gösterdi. İhracat, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17,6 azalarak 53 bin 406 ton seviyesine geriledi. Türkiye, bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna, Estonya, Yunanistan, Suriye, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge dahil toplam 9 ülke ve bölgeye LPG gönderdi.

ÜRETİMDE ARTIŞ YAŞANDI

Rapora göre LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 9,4 artarak 84 bin 649 tona ulaştı. Bu artış, iç piyasadaki hareketliliği de destekledi.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan toplam LPG satışı ocakta 292 bin 849 ton olarak hesaplandı. Satışlarda yüzde 81,6 pazar payıyla oto gaz ilk sırada yer aldı. Oto gazı yüzde 14,8 ile tüplü LPG, yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları takip etti.