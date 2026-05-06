Yalnızca kendi şarkılarıyla değil, Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi dünya yıldızlarına verdiği bestelerle de tanınan sanatçı, Epifoni’nin 10. yıl kutlamaları kapsamında 11-14 Ağustos tarihleri arasında Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahne alacak.

Turnenin ilk konseri 11 Ağustos’ta CerModern’de gerçekleşecek. Ardından 12 Ağustos’ta Tarihi Havagazı Fabrikası’nda müzikseverlerle buluşacak olan LP, turneyi 14 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserle tamamlayacak.

Öte yandan, “Terasta Caz” etkinliği çerçevesinde Mayıs ayı boyunca İstanbul Kitapçısı teraslarında dört ayrı konser düzenlenecek. Kadıköy ve Karaköy şubelerinde gerçekleşecek bu performanslarda Kaan Arslan Quartet, Alara Noyan Trio, Manuş-u Ala Trio ve “Miles Davis Anma Konseri” kapsamında İmer Demirer Trio sahne alacak.