İyi ki Orhan Miroğlu gibi dürüst ve açık sözlü bir politikacı var da bu süreç ile ne hedeflediklerini, Öcalan ve PKK’nın ne istediğini açık açık ifşa etmeye hiç çekinmiyor.

Bakınız bu konuya girmeme bu sözleri sarf etmeme neden olan olaylar şöyle gelişti:

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yürütülen süreç hakkında 21 Aralık tarihinde bir X paylaşımı yapmış ve bu paylaşımında:

“Lozan’da alamadıklarını, 100 yıl sonra almaya çalışıyorlar. Tek fark şu: Bunu artık dışarıdakilerle değil, içeridekilerle yapmaya çalışıyorlar.” demiş...

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise 22 Aralık tarihinde Ümit Dikbayır’a cevap yetiştirmeye kalkışmış ve o da bir X paylaşımı yaparak bu paylaşımında:

“Aynen öyle Ümit Dikbayır! Lozan’da alamazlardı, güçleri yoktu, dışardakiler dediğin de adil davranmadılar, Kürtler yüzyıl içinde güçlendiler ve dışardakilere ve içerdeki senin gibi inkarcılara rağmen neyi hak ediyorlarsa alacaklar! Sen inkârcılığınla yapayalnız kalacaksın!” demiş.

Bakın Orhan Miroğlu hiç de öyle sıradan bir insan değil!

Kendisi AKP listelerinden seçime girmiş, seçimleri kazanmış 25. ve 26. dönem AKP Mardin Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmıştır. 2024 yılından bu yana aktif olarak AKP MKYK üyeliği görevini yürütmektedir. Bu görevi itibariyle de iktidarın oldukça önemli bir mensubudur.

Yani Orhan Miroğlu öyle boş “beleş konuşmuş, kahve geyiği yapmış” deyip geçebileceğimiz birisi değil.

Orhan Miroğlu bu söylemi ile açıkça; PKK, Öcalan ve kendisinin Lozan’ın karşı tarafında düşman cephesinde yer aldığını, Lozan’da istediklerini alamadıklarını, hedeflerinin Sevr’de verilip Lozan’da alamadıkları toprak ve benzeri talepleri koparmak olduğunu ifşa etmiş bulunmaktadır.

Mısır Beylerbeyliği de yapmış olan18. yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından Koca Mehmet Ragıp Paşa’nın aşağıdaki gazelinde yer alan bir mısra-i berceste tam da böyle durumları akla getirmiyor mu?

Ne güzel demiş Koca Mehmet Ragıp Paşa,

“Meyan-ı güft ü gûda bed-meniş îhâm eder kubhun

Şecaat arzederken merd-i kıptî sirkatin söyler”

Buradan açıkça söyleyeyim AKP’li Orhan Miroğlu şunu bilmelidir:

Doğru, dönem artık Lozan dönemi değil!

Bakınız Lozan anlaşmasının imzalandığı dönem aslında Türklerin en zayıf ve en zorda olduğu dönemdir!

O dönemde ordumuz zayıf askerimiz, mühimmatımız ve silahımız yetersiz, ekonomimiz perişandı.

Yedi düvel olarak tarif edilen emperyalist güçler Türkleri yok etmeye azmetmişti.

İçeride saltanat ve hilafet yanlıları fitne peşinde koşup duruyordu.

Dış güçlerce provoke edilen etnik bölücüler elde silah sahnedeydi.

Dostumuz yok, düşmanımız çoktu.

Bu şartlar altında bile düşmanın bileğini büktük, istediklerini vermedik masaya oturtup Lozan’ı kabul ettirdik.

Şimdi 100 küsur yıl sonra artık çok ama çok daha güçlüyüz...

Bugün bölgedeki en büyük askeri güç bizde...

Üstelik dünyanın en büyük askeri ittifakı olan NATO’nun vazgeçilmez bir üyesiyiz ve 5. Madde korumasına sahibiz.

Bazı ekonomik sıkıntılarımız olsa da Lozan dönemi ile kıyaslanamayacak kadar zengin ve güçlüyüz.

Bu yüzden Lozan’da istediklerini alamayanların şimdi güçlendik alırız demesi tamamen içi boş bir hayalperestliktir. Lozan’da istediklerini alamayanlar şimdi hiç alamaz.

Şunu da hatırlatmak isterim ki atalarımız tam da böyle durumlar için “aç tavuk rüyasında darı ambarı görür” demiştir.