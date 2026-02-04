Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Parmakla sayma matematik başarısını artırıyor mu?

Parmakla sayma matematik başarısını artırıyor mu?

Küçük çocukların matematik öğrenirken parmaklarını kullanması uzun süredir tartışılıyor. Bazı öğretmen ve ebeveynler bunun zihinsel becerileri yavaşlattığını düşünürken, bazıları öğrenmeyi desteklediğini savunuyor. İsviçre’de yapılan yeni bir araştırma ise bu tartışmaya önemli açıklık getiriyor.

Bir çocuğa 4+2 gibi basit bir toplama işlemi sorulduğunda, çoğu çocuk cevabı parmaklarını kullanarak bulur. Eğitim psikologlarına göre bu yöntem, çocukların çalışma hafızasını zorlamadan problem çözme stratejileri geliştirmesine yardımcı oluyor. Bedensel biliş alanında çalışan araştırmacılar ise tam tersine parmaklar ile sayılar arasında kurulan ilişkinin “doğal ve içgüdüsel” olduğunu ve bu nedenle teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sinirbilim çalışmaları da parmak hareketleriyle sayı düşünmenin beyinde benzer bölgeleri aktive ettiğini, bunun da öğrenme ve hafızayı desteklediğini gösteriyor.

YEDİ YAŞ DÖNÜM NOKTASI MI?

Daha önce yapılan sınıf içi araştırmalar, yedi yaşından önce parmakla sayan çocukların matematikte parmak kullanmayanlara oranla daha başarılı olduğunu ortaya koymuştu. Bu durum ise parmakla saymanın belli bir yaştan sonra dezavantaja dönüşüp dönüşmediği sorusunu gündeme getirdi.

Bu soruya yanıt arayan Lozan Üniversitesi araştırmacıları, 4,5 ile 7,5 yaş arasındaki yaklaşık 200 çocuğu üç yıl boyunca takip etti. Çocukların her altı ayda bir toplama becerileri ölçüldü ve parmak kullanma alışkanlıkları ayrıntılı şekilde incelendi.

ARAŞTIRMA NE ORTAYA KOYDU?

Çalışma sonucunda, 6,5 yaşından sonra parmak kullanmayan çocukların büyük çoğunluğunun aslında önceden parmakla sayan, ancak zamanla daha gelişmiş zihinsel stratejilere geçen çocuklar olduğu belirlendi. Bu grup, matematikte en yüksek başarıyı gösterdi ve ilerleyen yıllarda da gelişimlerini sürdürdü.

PARMAK KULLANMAYAN EN DÜŞÜK PERFORMANSI GÖSTERDİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, yıllar boyunca hiç parmak kullanmayan çocuk sayısının çok az olmasıydı. Sadece 12 çocuk hiç parmakla saymadı ve bu grup, matematikte en düşük performansı gösterdi.

Öte yandan, parmak saymaya geç yaşta başlayan ya da 6,5–7,5 yaş arasında hâlâ parmakla işlem yapan çocukların, erken dönemde parmak kullanıp sonra bırakanlara göre daha düşük başarı gösterdiği tespit edildi.

EĞİTİM İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzun vadeli bu araştırma, parmakla saymanın matematik öğreniminde önemli bir basamak olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre çocukların okul öncesi dönemden başlayarak ilkokulun ilk yıllarına kadar parmakla saymaya teşvik edilmesi, daha sonra zihinsel matematik stratejilerine geçişi kolaylaştırıyor.

Araştırmacılar, parmakla saymanın bir “alışkanlık” değil, matematiksel düşünmenin gelişiminde doğal ve geçici bir araç olarak görülmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Diğer
