Louvre Müzesi’nde yaşanan ve dünya gündeminde geniş yankı uyandıran büyük mücevher soygunu yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 102 milyon dolar değerindeki tarihi eserlerin çalındığı olayın film ve belgesel projelerine konu olacağı açıklandı.

Fransız yönetmen Romain Gavras’ın, olayın detaylarını anlatan “Main basse sur le Louvre” adlı araştırma kitabını sinemaya uyarlayacağı duyuruldu. Projenin yapımcılığını ise Iconoclast şirketinin üstleneceği belirtildi.

Aynı kitap için İngiliz bir yapım şirketinin de belgesel dizi hazırlığında olduğu ifade edildi. Yapımların henüz geliştirme aşamasında bulunduğu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihiyle ilgili resmi açıklamanın ise yapılmadığı kaydedildi.

KAYIP MÜCEVHERLER HÂLÂ BULUNAMADI

Louvre’daki olay, müze tarihinin en büyük güvenlik krizlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Soygun sonrası müze yönetiminde değişiklik yaşandığı belirtilirken, çalınan eserlerin önemli bölümüne hâlâ ulaşılamadığı bildirildi.

Kayıp parçalar arasında, Marie-Louise’e ait zümrüt ve elmas kolyenin de bulunduğu aktarıldı. Toplam sekiz parçanın kayıp olduğu ve eserlerin toplam değerinin yaklaşık 102 milyon doları bulduğu ifade edildi.

Uzmanlar, sanat eseri hırsızlığının uluslararası suç örgütleri için önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğine dikkat çekerken, Louvre’daki olayın da bu ağlarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.