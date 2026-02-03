Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre, geçen yıl 19 Ekim’de soyguna uğradı. Paris Savcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı, 3 kişi delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılırken 4 kişi de tutuklanmıştı.
Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon euroluk mücevher soygunu! Türkiye kritik rol üstleniyor
Geçtiğimiz ekimde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu 88 milyon euroluk mücevherler çalındı. Aylar geçmesine rağmen mücevherlere ulaşılamazken Interpol ve Europol tüm dünyada mücevherlerin peşine düştü. İspanya, Almanya, İsviçre ve Türkiye’de denetimler artırıldı.
Soygunun üzerinden aylar geçmesine rağmen maddi değeri 88 milyon Euro olan Napolyon ve Fransız kraliyet ailesine ait mücevherlere ait hala bir iz bulunamadı. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, ocak ayında yaptığı açıklamada soruşturmanın açık olduğunu ve ana hedeflerinin çalınan mücevherleri bulmak olduğunu söyledi.
TESPİT EDİLİRSE EL KONULACAK
Sanat eserlerinin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Interpol’ün kapalı sistemi devreye sokuldu ve çalındığı tespit edilen eserler, Interpol’ün Stolen Works of Art (SWA) veri tabanına kaydedildi.
Böylece çalınan eserler dünya genelinde sınır kapılarından müzayede evlerine kadar resmi arama ve el koyma kapsamına alındı. Ayrıca, ID-ART mobil uygulaması üzerinden çalınan eserlerin özet bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı. Böylece hem güvenlik birimleri hem de sanat dünyası eserlerin takibini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
ÖNLEYİCİ DENETİM ARTIYOR
Yüksek değerli sanat eserlerinin genellikle kısa sürede piyasaya sürülmediğini söyleyen uzmanlar yıllarca serbest limanlar veya özel depolarda saklanabildiğinin altını çizdi. Hatta üçüncü bir ülkede müzayede veya özel koleksiyon denetimi sırasında tespit edilmelerinin de olası olduğu belirtildi.
Bu nedenle Interpol ve Europol iş birliği ile, İspanya, Almanya, İsviçre ve Türkiye gibi sanat ticaretinin yoğun olduğu ülkelerde eserlerin satışına karşı denetimler sıkılaştırıldı.
Bu noktada ID-ART uygulamasıyla yapılacak saha kontrolleri süreci hızlandırabilir. Eserler bulunursa, uluslararası iade süreci başlatılabiliyor.
Türkiye, SWA veri tabanına tam erişim sağlayan ülkeler arasında yer alırken emniyet ve gümrük birimleri de ID-ART uygulamasını aktif şekilde kullanarak eserlerin ülkeye girişini engellemeye çalışıyor. Güvenlik kaynakları, şu ana kadar Türkiye’de çalınan eserlerin tespit edilmediğini vurgularken, Türkiye’nin engelleyici ve tespit edici rolü öne çıkıyor.
STOLEN WORKS OF ART (SWA) NEDİR?
Stolen Works of Art Database (SWAD), Interpol’ün Lyon’daki genel merkezinde tutulan ve çalıntı eserlerle ilgili uluslararası polis bilgilerini içeren resmi bir veritabanı. Dünyanın dört bir yanından üye devletlerin polis bilgilerinden derlenen yaklaşık 57 bin eseri içerisinde barındırıyor. Her eser, tanımlayıcı bilgiler ve fotoğraflarla kaydedilir. Veri tabanı, çalıntı veya kayıp eserlerin özetini tek bir kaynakta toplayarak uluslararası dolaşımını ve takibini kolaylaştırmaya yarıyor.
7 DAKİKADA 8 ESER ÇALINDI
Louvre Müzesi’ndeki Apollo Galerisi’nden “paha biçilemez” değerde 9 eser çalındı. Hırsızların kaçarken düşürdüğü düşünülen 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç ise hasarlı şekilde müzenin dışında bulundu.
Toplamda 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın gerçekleştirdiği soygun sadece 7 dakika sürdü. Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, olay sonrası Senato Kültür Komisyonu’nda ifade verdi. Sorumluluğunu kabul eden Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sundu, ancak istifa reddedildi. Soygun sonrası müzede sergilenen bazı mücevherler Fransa Bankası’na taşındı.