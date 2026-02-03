Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon euroluk mücevher soygunu! Türkiye kritik rol üstleniyor

Bu nedenle Interpol ve Europol iş birliği ile, İspanya, Almanya, İsviçre ve Türkiye gibi sanat ticaretinin yoğun olduğu ülkelerde eserlerin satışına karşı denetimler sıkılaştırıldı.

Bu noktada ID-ART uygulamasıyla yapılacak saha kontrolleri süreci hızlandırabilir. Eserler bulunursa, uluslararası iade süreci başlatılabiliyor.

Türkiye, SWA veri tabanına tam erişim sağlayan ülkeler arasında yer alırken emniyet ve gümrük birimleri de ID-ART uygulamasını aktif şekilde kullanarak eserlerin ülkeye girişini engellemeye çalışıyor. Güvenlik kaynakları, şu ana kadar Türkiye’de çalınan eserlerin tespit edilmediğini vurgularken, Türkiye’nin engelleyici ve tespit edici rolü öne çıkıyor.