Fransız medyasında çıkan haberlere göre Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Macron’un Paris’teki Louvre Müzesi’nin yeni yöneticisi olarak Christophe Leribault’u görevlendirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda hırsızlık girişimleri, çalışan protestoları ve su sızıntıları nedeniyle sıkça eleştirilen, her gün on binlerce ziyaretçi ağırlayan Louvre Müzesi’nin eski Müdürü Laurence des Cars, dün istifa ettiğini duyurmuştu.

Elysee Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamada, Laurence des Cars’ın ayrılışının ardından müzenin daha güvenli, çağdaş ve etkili bir yapıya kavuşması için yeni bir dönem başlatılması gerektiği vurgulandı.