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Kaynak: AA

BFMTV'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ekim 2025'te hırsızların vitrinleri kırarak değerli mücevherleri aldığı Apollo Galerisi, yarından itibaren ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak.

Ancak galeride güvenlik düzenlemeleri kapsamında mevcut vitrinlerin kaldırılacağı ve daha önce burada sergilenen mücevherlerin yeniden sergiye sunulmayacağı belirtildi.

Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, Parisien gazetesine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, galeride daha önce sergilenen değerli koleksiyon ve parçaların soygun sonrası müzeden kaldırıldığını belirtti.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserleri çalan kişiler soygundan yaklaşık iki hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.