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Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan ve zengin ekosistemiyle bilinen Lota Gölü, kış aylarından kalan karların erimesi ve ilkbahar döneminde etkili olan yoğun yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan, aynı zamanda Hafik Evaporit karst alanı içerisinde bulunan göldeki bu ani su yükselmesi, çevresindeki coğrafi yapıyı da değiştirdi. Yağışların ardından gölün etrafındaki yaklaşık 700 dönümlük geniş bir sahada devasa su birikintileri meydana geldi.

"48 DÖNÜMLÜK GÖL 700 DÖNÜME ULAŞTI"

Bölgede yaşanan doğa olayına ve tarım arazilerindeki son duruma ilişkin Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş değerlendirmelerde bulundu. Yağışların etkisiyle Lota Gölü'nün yüzey alanının normal boyutunun yaklaşık 15 katına çıktığını belirten Karakaş, "48 dönümlük gölün haricindeki yaklaşık 700 dönümlük arazi ve bazı ekili alanlar su altında kaldı." dedi.

KURAKLIĞIN ARDINDAN GELEN YAĞIŞ SEVİNCİ

Lota Gölü çevresindeki bazı tarım arazileri su altında kalmış olsa da, uzun bir süredir ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan ilçede bol yağış düşmesi genel olarak memnuniyetle karşılandı. İlçe sakinleri ve üreticiler, yeraltı su kaynaklarını ve gölü besleyen bu yağışların ardından büyük bir sevinç yaşıyor.