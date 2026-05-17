LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) zorlu mücadelelerden zaferle çıkarak kanseri yenen 8 kahraman çocuğu, "Lösemili Çocuklarımızla Dünyayı Geziyoruz" projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çıkarma yaptı. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı ada turunda çocuklar, kültürel etkinliklerin yanı sıra başkent Lefkoşa'da çok önemli resmi kabullere katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞU KAHRAMANLARIN OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, LÖSEV heyetini ve beraberindeki çocukları makamında kabul ederek ağırladı. Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Erhürman, koltuğunu bir süreliğine küçük misafirlerine devretti. Çocuklar, Yavru Vatan’da kendilerini ağırlayan Erhürman’a, LÖSEV annelerinin el emeğiyle ürettiği özel bir bebek ile teşekkür plaketi takdim etti. LÖSEV'in Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne davet edilen Cumhurbaşkanı Erhürman, Ankara’ya yapacağı ilk ziyarette hastaneyi mutlaka ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ VE ATATÜRK ANITI'NA ANLAMLI ZİYARET

LÖSEV kafilesinin bir sonraki durağı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği oldu. T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya gelen heyet, lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara yönelik yürütülen uluslararası projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin anısına Büyükelçi Başçeri’ye teşekkür belgesi sunan LÖSEV’li çocuklar, ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı’na geçerek çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE "UMUT" İZLERİ

Kanseri yenen kahramanların Ada'daki son durağı ise ülkenin batısında yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) oldu. LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i makamında ziyaret eden ekip, daha sonra üniversite bünyesinde faaliyet gösteren "LÖSEV FAYDA Topluluğu" üyesi gönüllü gençlerle buluştu. Kampüste farkındalık yaratmak adına öğrencilere yönelik bir seminer düzenlenirken, asıl renkli anlar "Dünyayı Renklendiriyoruz" adlı duvar boyama etkinliğinde yaşandı.