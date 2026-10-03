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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) çağrısıyla düzenlenen “Geleneksel Anıtkabir Buluşması”, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Buluşmaya LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ve vakfın yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra lösemi ve kanser tedavisi devam eden çocuklar, tedavisini tamamlayan gençler, aileler, bağışçılar ve gönüllüler katıldı. Organizasyonda yaklaşık 100 bin kişinin yer aldığı belirtildi.

ASLANLI YOL’DAN MOZÖLEYE YÜRÜDÜLER

LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Burada LÖSEV motiflerinden oluşan çelenk mozoleye bırakılırken, katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

“EMANETİN LÖSEV AİLESİNDE VE TÜRK GENÇLİĞİNDEDİR”

Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda LÖSEV ailesinin Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlılığını vurguladı.

Ezer mesajında, “LÖSEV ailesi olarak bugün yüz binlerle birlikte huzurunuza geldik. Size, ilke ve devrimlerinize olan sarsılmaz bağlılığımızı ve saygımızı sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mücadelesine de değinen Ezer, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu günlerde çok daha iyi anlıyoruz ki, siz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı değil, aradan 100 sene geçse de halen ülkemizin ve hepimizin umudu ve birleştirici gücüsünüz.”

“ÇOK ÇALIŞIYORUZ, HAYAT KURTARIYORUZ”

Ezer, lösemili çocuklar, gençler ve gönüllülerle çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler bölünmez vatanımızın kıymetini çok iyi biliyoruz. Çok çalışıyoruz, hayat kurtarıyoruz ve ufkun ötesini görüyor ve anlıyoruz. Milli beraberlik ve birlik içerisinde size verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz. Sen rahat uyu Atam. Emanetin LÖSEV ailesinde ve Türk gençliğindedir.”

Törenin ardından Anıtkabir avlusunda bir araya gelen LÖSEV üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar, Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin yer aldığı bayrağı açarak buluşmayı tamamladı.