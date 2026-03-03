Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

LÖSEV Eskişehir Koordinatörlüğü tarafından önemli bir uyarıda bulunularak, LÖSEV’in sokakta para toplamadığı hatırlatıldı. Yapılan uyarıda ‘Yardım bahanesiyle kandırılmayın’ denildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve LÖSEV Eskişehir Koordinatörlüğü iş birliğinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe ve umuma açık alanlar ziyaret edildi.

Ziyaretlerde vatandaşlar dolandırıcılık çeşitleri ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirildi.

Bilgilendirmelerde vatandaşlar ayrıca sahte bağışçılara karşı da uyarılarak, LÖSEV’in sokakta para toplamadığı ve bağışların yalnızca resmi hesaplar üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.