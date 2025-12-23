'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Cansever, geçtiğimiz gün kansere yakalandığını duyurmuştu.

Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı Cansever kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğraf karesiyle korkutmuştu.

Cansever açıklamasında, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'SAÇLARIM HALA DÖKÜLMEDİ'

İkinci kemoterapiyi aldığını söyleyen şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum" dedi.

Cansever ayrıca; '29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun' ifadelerini kullandı.