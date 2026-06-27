Zonguldak'ta 2 yaşındayken yakalandığı lösemi hastalığını başarılı bir tedavi sürecinin ardından geride bırakan 6 yaşındaki Ediz Asil Kilcioğlu için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Lösemiyi nakavt etti: Balonlar bu kez minik Ediz için uçuruldu
Henüz 2 yaşındayken yakalandığı lösemiyi 4 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından yenen 6 yaşındaki Ediz için festival tadında bir kutlama düzenlendi. Küçük Ediz için gökyüzüne balonlar uçuruldu.Kaynak: AA
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Zonguldak Endüstri Mirası Festivali kapsamında, sağlığına kavuşan küçük Ediz için gökyüzüne balonlar uçuruldu.
BAKKA binasının önünde bir araya gelen protokol mensupları, vatandaşlar ve çocuklar, Ediz Asil’in bu büyük zaferini gökyüzünü balonlarla renklendirerek kutladı.
Anne Aslı Kilcioğlu, gazetecilere, uzun süren tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, "Şu an sadece aylık kontroldeyiz. Sürecimiz güzel gitti. Bu süreçte maddi, manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bugün uçurduğumuz balonlar sadece Ediz için değil, yolu evladıyla bu yoldan geçen herkes için olsun. Umut olsun. Herkese sağlık diliyorum." şeklinde konuştu.
Baba Musa Kilcioğlu da aynı şekilde sağlık mücadelesi veren tüm hastalara şifa diledi.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Belediye Başkan Vekili Berran Aydan, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterisi yapıldı.