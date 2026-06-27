Lösemiyi nakavt etti: Balonlar bu kez minik Ediz için uçuruldu

Anne Aslı Kilcioğlu, gazetecilere, uzun süren tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, "Şu an sadece aylık kontroldeyiz. Sürecimiz güzel gitti. Bu süreçte maddi, manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bugün uçurduğumuz balonlar sadece Ediz için değil, yolu evladıyla bu yoldan geçen herkes için olsun. Umut olsun. Herkese sağlık diliyorum." şeklinde konuştu.