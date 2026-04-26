Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki evlerinin tamamen kül olduğunu dile getiren Doğulu, yaşadığı kaybın sadece maddi olmadığını vurguladı. “Evim adeta yok oldu. Şimdi satıp farklı bir yerde yeniden bir düzen kurmayı planlıyorum” diyen sanatçı, yaşadığı süreci “dümdüz oldu” sözleriyle özetledi.

Yangının ardından eşyalarından çok anılarını kaybettiğini söyleyen Doğulu, “İmzalı gitarlarım, albümlerim ve özel stüdyo ekipmanlarım vardı. Hepsi gitti. İnsan aslında sahip olduklarının anlamını böyle anlarda daha iyi kavrıyor” ifadelerini kullandı.

Zor bir süreçten geçtiğini belirten Doğulu, buna rağmen teselli bulduğu noktayı şu sözlerle anlattı: “Canımıza bir şey olmaması en büyük şükür sebebi. Elbette çok üzücü ama aşılmayacak bir durum değil.”

Öte yandan sanatçı, Los Angeles’ta yeni bir müzik şirketi kurduğunu da açıkladı. İlk projelerinde Beren Saat ve Ceren Ali ile birlikte çello ağırlıklı bir müzik çalışması yapacaklarını belirtti.