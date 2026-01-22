ABD’nin Willowbrook bölgesinde gerçekleştirilen bir göçmenlik uygulaması sırasında yaşanan silahlı olay, bölgede alarm durumuna yol açtı. Edinilen bilgilere göre, operasyon esnasında bir federal ajanın silahını ateşlemesi üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

Olayın ardından bölgeye FBI ekipleri, federal ajanlar ve yerel kolluk kuvvetleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan alanda giriş-çıkışlar kontrol altına alınırken, yetkililer hem olayın nedenine hem de olası risklere ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.

Yetkili birimler, operasyonun seyri ve silah kullanımına ilişkin detayların soruşturma sonucunda netlik kazanacağını belirtirken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin geçici olarak sürdürüleceği bildirildi.