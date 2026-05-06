Los Angeles'ı nefretiyle kundakladı: 7 bin ev kül oldu

"BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI" İDDİASI

Savcılar, Rinderknecht’in 1 Ocak’ta başlattığı küçük çaplı yangının tamamen söndürülmediğini ve kök sistemlerinde gizli şekilde yanmaya devam ederek bir hafta sonra büyük felakete dönüştüğünü ileri sürdü.

Ancak savunma tarafı, Los Angeles İtfaiye Departmanı’nın ilk yangını tamamen söndürememesinin müvekkiline yüklenmeye çalışıldığını savundu.

RAPORLARDA ÇELİŞKİ

Dava dosyasına giren ifadelere göre bir itfaiyeci, 2 Ocak’ta bölgede hâlâ duman çıktığını fark ettiğini ve amirini uyardığını söyledi.

Buna karşılık bir tabur komutanı ise aynı gün boyunca bölgeyi dört kez kontrol ettiğini ve tüm sıcak noktaların söndüğünden emin olduğunu ifade etti.

Los Angeles İtfaiye Şefi Jaime Moore, bu çelişkiler üzerine olayla ilgili bağımsız bir inceleme başlatıldığını açıkladı.