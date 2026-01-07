LA Lakers, karşılaşmanın ilk devresini geride kapasa da özellikle maçın 4. periyotunda gösterdiği performansla karşılaşmadan 111-103'lük galibiyet aldı.

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Lakers adına Luka Doncic 30 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, LeBron James 30 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla oynadı.



Konuk takımda Deandre Ayton 18 sayı ve 11 ribauntla "double-double" ile mücadele ederken, Marcus Smart ise 13 sayı kaydetti.



Pelicans'ta ise Trey Murphy 42 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Derik Queen ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.