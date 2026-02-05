Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Nijeryalı yıldız Ademola Lookman Atletico Madrid'e katılmasının ardından çıktığı ilk maçta golünü attı.

Lookman yeni takımında ilk golünü atıyor, Atletico farkı üçe çıkarıyor! pic.twitter.com/2PhQLTkamN — S Sport Plus (@ssportplustr) February 5, 2026

LOOKMAN İLK MAÇINDA AĞLARI HAVALANDIRDI

Atletico Madrid'in Kral Kupası Çeyrek Final maçında Real Betis ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlayan Lookman 37. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi ve yeni takımıyla ilk maçında siftah yaptı.

ATLETICO MADRID'E 35 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Atalanta'dan 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında La Liga ekibine katılan 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.