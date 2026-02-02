Fenerbahçe'nin Atalanta'dan kadrosuna katmak istediği ancak son anda Atletico Madrid'in araya girmesiyle elinden kaçırdığı Nijeryalı yıldız Ademola Lookman, La Liga ekibiyle 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ATLETICO MADRID LOOKMAN İLE SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI AÇIKLADI

Sağlık kontrollerinden geçmek için dün Madrid'e giden Lookman'ın transferini tamamlayan Atletico Madrid'den resmi açıklama geldi.

Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Atletico de Madrid ve Atalanta, Ademola Lookman'ın transferi konusunda anlaşmaya vardılar ve oyuncu kulübümüzle 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Hoş geldin Lookman." ifadeleri kullanıldı.