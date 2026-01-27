Daha önce kripto para hırsızlığı ve Batı ülkelerinin çeşitli kurumlarına saldırı yaptığı rapor edilen Çinli siber korsanların İngiltere’yi de hedef aldığı öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, İngiltere yönetiminin kalbi Downing Street’te görevli üst düzey yetkililer Çinli korsanların siber saldırısına maruz kaldı. The Times gazetesinde çıkan haberde 2021-2024 yılları arasında üst düzey yetkililerin cep telefonları siber saldırıların hedefi oldu.

İddialara göre "Tuz Tayfunu" kod adıyla anılan operasyon, 2021 ile 2024 yılları arasında Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak da dahil olmak üzere eski başbakanlara yakın yardımcıları hedef aldı.

İngiltere’nin eski Başbakanlarından Liz Truss’ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde kullandığı telefonun 2022’de ele geçirildiği kayıtlara geçti. Ayrıca bir başka eski Başbakan Boris Johnson’ın özel telefonunu güvenlik gerekçesi ile devre dışı bırakmasının istendiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Başbakanların kişisel cihazlarının etkilenip etkilenmediği henüz net olmasa da, raporda ihlalin "Downing Street'in tam kalbine kadar" ulaştığı belirtildi.

İngiliz istihbarat teşkilatı MI5'in, geçen Kasım ayında Çin'in casusluk tehditlerine ilişkin olarak parlamentoya bir casusluk uyarısı yayınladığı bildirildi.

İngiliz yetkililer, siber saldırıya maruz kalan telefonların hassas bilgilerin paylaşımı için kullanılmadığını belirtti.

İngiltere’de Çin bağlantılı siber faaliyetler, kritik altyapı ve siyasi karar alma süreçleri açısından güvenlik gündeminde yer aldı. Güvenlik birimlerinin Çinli siber korsanların İngiltere’de telekomünikasyon altyapısını daha geniş bir şekilde hedef aldığı bilgisini değerlendirdiği gelen haberler arasında yer alıyor.

İddiaların İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin’e yapacağı ziyaret öncesi gündeme gelmesi dikkat çekti. Starmer, Çin’i 2018’den sonra ziyaret edecek ilk İngiltere Başbakanı olacak.