Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor

İLK BÜYÜK HAMLE: 62,9 MİLYON AVROLUK "MUĞLA SU PROJESİ"

Programın ilk, öncelikli ve tetikleyici yatırımı olarak "Muğla Su Projesi" seçildi. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından EBRD’nin uygunluk kriterlerini tam notla karşılayan dev proje için finansman detayları da netleşti:

Toplam Bütçe: Proje kapsamında Muğla'ya 62,9 milyon avroluk dev bir kredi paketi sağlanacak.

Düşük Faiz Avantajı: Finansman paketinin 10 milyon avroluk kısmı, Clean Technology Fund (CTF) tarafından %1 gibi sembolik bir faiz oranıyla desteklenecek.

Hizmet Alacak Bölgeler: Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme bölgelerinde su iletim ve dağıtım hatları tamamen yenilenecek.

Dijital Altyapı: Bölgede İzole Alt Bölge (DMA) odaları kurulacak, su şebekeleri SCADA otomasyon altyapısına entegre edilecek ve Topgözü Su Kaynağı’ndan yeni bir hat çekilerek su kayıpları minimuma indirilecek.