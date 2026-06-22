Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor

Londra’da düzenlenecek törenle imzalanacak mutabakat anlaşmasıyla birlikte; Muğla’nın iklim kriziyle mücadelesine, sürdürülebilir altyapı projelerine ve çevreci yatırımlarına küresel standartlarda yeni bir dönem başlayacak.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yürütülen Yeşil Şehirler Programı Belediye Başkanları Konferansı ve 2026 Yılı Toplantısı, 22-23 Haziran tarihlerinde Londra’daki EBRD Genel Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
‘Geleceğe Yatırım, Herkes İçin Yeşil ve Dirençli Kentler İnşa Etmek’ temasıyla düzenlenen uluslararası zirvede, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bir konuşma yapacak. Muğla’yı küresel arenaya taşıyacak olan katılım protokolü, bu dev zirve kapsamında resmen imza altına alınacak.