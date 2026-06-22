Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor

Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) dünya çapındaki prestijli "Yeşil Şehirler Programı"na katılıyor.

Kaynak: İHA
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Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor - Resim: 1

Londra’da düzenlenecek törenle imzalanacak mutabakat anlaşmasıyla birlikte; Muğla’nın iklim kriziyle mücadelesine, sürdürülebilir altyapı projelerine ve çevreci yatırımlarına küresel standartlarda yeni bir dönem başlayacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yürütülen Yeşil Şehirler Programı Belediye Başkanları Konferansı ve 2026 Yılı Toplantısı, 22-23 Haziran tarihlerinde Londra’daki EBRD Genel Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

‘Geleceğe Yatırım, Herkes İçin Yeşil ve Dirençli Kentler İnşa Etmek’ temasıyla düzenlenen uluslararası zirvede, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bir konuşma yapacak. Muğla’yı küresel arenaya taşıyacak olan katılım protokolü, bu dev zirve kapsamında resmen imza altına alınacak.

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Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor - Resim: 2

YOL HARİTASI: YEŞİL ŞEHİR EYLEM PLANI (YŞEP)

Muğla'nın 6 Haziran 2024 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde başlattığı diplomatik ve teknik süreç, Londra’da nihayete eriyor. İmzalanacak stratejik mutabakat kapsamında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İklim ve Çevre Röntgeni: EBRD’nin özel metodolojisiyle Muğla’nın temel çevre sorunları, kuraklık tehlikeleri ve iklim riskleri bilimsel olarak haritalandırılacak.
Geniş Yatırım Yelpazesi: Kent genelinde katı atık yönetimi, yenilenebilir enerji, kentsel ulaşım, kamu binalarında enerji verimliliği ve iklim değişikliğine uyum alanlarında ortak projeler geliştirilecek.

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Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor - Resim: 3

İLK BÜYÜK HAMLE: 62,9 MİLYON AVROLUK "MUĞLA SU PROJESİ"

Programın ilk, öncelikli ve tetikleyici yatırımı olarak "Muğla Su Projesi" seçildi. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından EBRD’nin uygunluk kriterlerini tam notla karşılayan dev proje için finansman detayları da netleşti:

Toplam Bütçe: Proje kapsamında Muğla'ya 62,9 milyon avroluk dev bir kredi paketi sağlanacak.
Düşük Faiz Avantajı: Finansman paketinin 10 milyon avroluk kısmı, Clean Technology Fund (CTF) tarafından %1 gibi sembolik bir faiz oranıyla desteklenecek.
Hizmet Alacak Bölgeler: Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme bölgelerinde su iletim ve dağıtım hatları tamamen yenilenecek.
Dijital Altyapı: Bölgede İzole Alt Bölge (DMA) odaları kurulacak, su şebekeleri SCADA otomasyon altyapısına entegre edilecek ve Topgözü Su Kaynağı’ndan yeni bir hat çekilerek su kayıpları minimuma indirilecek.

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Londra’da tarihi imza: Muğla resmi olarak "Yeşil Şehir" oluyor - Resim: 4

BAŞKAN ARAS: "MUĞLA’YI GELECEK NESİLLER İÇİN KORUYACAĞIZ"

Londra'daki imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu ortaklığın kent için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Muğla, sahip olduğu eşsiz doğal zenginlikleri koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğu olan bir kenttir. EBRD Yeşil Şehirler Programı’na katılmamız, çevreye duyarlı ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent oluşturma hedeflerimiz açısından son derece değerli. Londra’da imzalayacağımız mutabakatla, şehrimizin çevresel önceliklerini uluslararası standartlarda ele alacağız.

Öncelikli adımımız olan Muğla Su Projesi ile su kayıplarını azaltmayı ve kuraklığa karşı altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Muğla’yı doğasıyla uyumlu, dirençli ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek için kararlılıkla çalışacağız."

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