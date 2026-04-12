Londra Metropolitan Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada "Palestine Action" grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren yüzlerce kişinin kentte dün gerçekleştirdiği oturma eylemine ilişkin son veriler paylaşıldı.

Polis, dün önce 92, sonra da 212 olarak açıkladığı gözaltı sayısının günün sonunda 523'e ulaştığını belirtirken, gözaltına alınanların en gencinin 18, en yaşlısının ise 87 yaşında olduğunu bildirdi.

Kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda dün yapılan eylemde göstericiler, ülkede İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemler düzenleyen Palestine Action grubunun hükümet kararıyla Temmuz 2025'te terör örgütü ilan edilerek yasaklanmasını protesto etmişti.

"Soykırıma karşıyım Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdığı için "yasaklı örgüte destek" suçlamasıyla gözaltına alınan eylemciler arasında ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack'ın kurucusu Robert Del Naja da yer almıştı.

GRUP, İSRAİL İLE İŞ YAPAN FİRMALARA YÖNELİK EYLEMLERİYLE TANINIYOR



İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerde üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin Brize Norton Hava Üssü'nde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı. O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren "Defend Our Juries" adlı grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemciler arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak, yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Ancak hükümete temyiz hakkı verildiği için yasağın kaldırılması gerçekleşmemiş, Londra Metropolitan Polisi, gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.