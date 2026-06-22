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Kaynak: AA

Bu yıl 20-28 Haziran tarihleri arasında sekizinci kez düzenlenen etkinlik, dünyanın en büyük ve en etkili bağımsız iklim girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Organizatörler, bu yıl yaklaşık 75 bin kişinin katılım göstermesini beklerken, hafta boyunca Londra genelinde binin üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Haftanın diplomatik açılışı ise bugün düzenlenen İklim İnovasyon Forumu 2026 ile yapıldı.

LCAW'ın kuruluş sürecinde önemli rol oynayan ve sekretaryasına ev sahipliği yapan iklim politikaları kuruluşu E3G'nin Kurucu Direktörü ve CEO'su Nick Mabey, forumun açılış konuşmasında yaklaşık 30 ülkeden lider ve bakanın etkinliklere katılacağını belirtti. Mabey, uluslararası iş birliğinin bu yılki programın en önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin İklim Özel Temsilcisi Rachel Kyte ise konuşmasında, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarının giderek arttığına dikkat çekti. Kyte, küresel ısınmanın etkilerine karşı toplumların dayanıklılığını artıracak yatırımların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle iklim krizinden en fazla etkilenen kırılgan ülkelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının önemine değinen Kyte, Birleşik Krallık'ın da bu konuda sorumluluk almaya devam edeceğini söyledi. Kyte, mevcut uluslararası mekanizmaların daha etkin çalışabilmesi için yenilikçi çözümlerin desteklenmesi, acil durumlara hızlı yanıt verebilen sistemlerin geliştirilmesi ve enerji güvenliğinin korunması gerektiğini belirtti.

Forumun ana konuşmacılarından biri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31 Başkanı Murat Kurum da kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'nin öncelikleri ve eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıfır Atık ilk kez ana temalar arasında

Bu yılki Londra İklim Eylemi Haftası'nda ilk kez "sıfır atık" konusu ana temalardan biri olarak programa dahil edildi. Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve geri dönüşüm başlıklarının ele alınacağı Sıfır Atık Merkezi de Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçiriliyor ve açılışı bugün yapılacak.

Öte yandan, hafta kapsamında yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bir konuşma yapması bekleniyor. Guterres'in, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde iklim ve enerji krizlerine karşı hükümetlerin, özel sektörün, yatırımcıların ve yerel yönetimlerin atması gereken adımlara ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.