Çin’in Guizhou eyaletinde gerçekleştirilen yeni bir lojistik denemesi, otonom hava taşımacılığının tedarik zincirlerini nasıl dönüştürebileceğini ortaya koydu. AutoFlight tarafından geliştirilen 2 ton sınıfındaki eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı), taze bahar çayı taşımacılığında kullanıldı ve süreç karayoluna kıyasla çok daha hızlı tamamlandı.

Donanım Haber'in haberine göre, dağlık coğrafyanın ulaşımı zorlaştırdığı bölgede yapılan testte, AutoFlight’ın CarryAll (V2000CG) adlı insansız kargo aracı, Anshun ile Guiyang şehirleri arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik mesafeyi sadece 37 dakikada kat etti. Aynı rota karayoluyla saatler sürebiliyordu.

TAMAMEN OTONOM ÇALIŞTI

Tamamen otonom olarak görev yapacak şekilde tasarlanan CarryAll (V2000CG), yalnızca hava taşımacılığıyla sınırlı kalmadı. Guiyang’a ulaştırılan taze çay, buradan Çin’in yüksek hızlı tren ağına aktarılarak yaklaşık 2.000 kilometre uzaklıktaki Şanghay’a gönderildi. Böylece “eVTOL + yüksek hızlı tren” entegrasyonu sayesinde ürünler hasattan sonraki 24 saat içinde tüketiciye ulaştırıldı.

Bu model, özellikle zaman ve sıcaklık hassasiyeti yüksek tarım ürünleri için kritik önem taşıyor. Taze çay gibi ürünlerde yaşanan gecikmeler; aroma, lezzet ve ticari değer kaybına yol açabiliyor. Teslimat süresinin ciddi şekilde kısalması ise ürün kalitesinin korunmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Öte yandan CarryAll (V2000CG), lojistik operasyonlar için optimize edilmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Hava aracı 400 kilogram maksimum taşıma kapasitesine, 200 kilometre menzile ve yaklaşık 180 km/s seyir hızına sahip.

Tamamen elektrikli yapısı sayesinde operasyon sırasında sıfır emisyon üreten araç, aynı zamanda geleneksel hava araçlarına kıyasla daha düşük gürültü seviyeleriyle çalışıyor. Dikey kalkış ve iniş kabiliyeti ise pist ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

CarryAll (V2000CG), Çin havacılık otoritelerinden tip sertifikası, üretim sertifikası ve uçuşa elverişlilik sertifikası alan ilk eVTOL araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu üçlü sertifikasyon, teknolojinin deneysel aşamadan çıkarak gerçek dünya uygulamalarına hazır hale geldiğini gösteriyor.