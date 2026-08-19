Küresel lojistik pazarındaki elektrikli dönüşüme öncülük eden Einride, satın alacağı 500 adet Tesla Semi çekici ile ABD'deki taşımacılık ağını baştan aşağı yeniliyor. Şirket; Kaliforniya, Teksas, New Jersey, Illinois ve Georgia gibi ticaretin yoğun olduğu kritik koridorlarda konuşlandıracağı araçları, Saga AI adını verdiği akıllı filo yönetim yazılımı üzerinden sevk ve idare edecek. Filo operasyonlarının ana merkezinde ise perakende devi Amazon yer alacak.

AMAZON VE DİĞER DEVLER İÇİN TİCARİ SEFERLER BAŞLIYOR

İlk araçların Eylül ayı itibarıyla yollara çıkması beklenirken, atılan bu dev adım Einride’ın mevcut elektrikli ağır hizmet filosunu yaklaşık üç katına çıkaracak. Şirket halen ABD genelinde Amazon, PepsiCo ve Heineken gibi dünya devleri için 200’e yakın ağır sınıf elektrikli tır işletiyor. Tesla Semi programının direktörü Dan Priestley, elektrikli kamyonların dizel araçlara kıyasla yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve daha yüksek çalışma süresi sunarak kilometre başına ciddi bir maliyet avantajı sağladığını vurguluyor.

805 KİLOMETREYE VARAN MENZİL VE YÜKSEK TASARRUF

Seri üretim versiyonuyla yollara çıkan Tesla Semi, iki farklı batarya seçeneğiyle taşımacılık sektörüne hitap ediyor. 548 kWh bataryaya sahip standart model yaklaşık 523 km katedebilirken, 822 kWh kapasiteli uzun menzilli versiyon 805 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkanı tanıyor. Üç bağımsız arka motor, 4680 batarya hücreleri ve 48 voltluk elektrik mimarisine sahip araçların standart versiyonu 260 bin dolar, uzun menzilli versiyonu ise 290 bin dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor.

Tesla, tırların şarj ihtiyacını karşılamak adına Kaliforniya Bloomington'daki ilk halka açık Megacharger istasyonunu hizmete sunarken; bu ağı 2027 yılına kadar 46 farklı noktaya yaymayı hedefliyor.