Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi.

İstanbul’u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa (Saat 09.05)

Yenikapı-Yalova (Saat 09.45)

Yalova-Yenikapı (Saat 09.45)

Yenikapı-Yalova (Saat 11.45)

Yalova-Yenikapı (Saat 11.45)

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy (Saat 12.30)

Şehir hatlarında ise iptal edilen seferler şöyle:

Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri (Saat 09.25)

Kabataş-Adalar Hattı Seferleri (Saat 09.00)

ŞEHİR HATLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Sedef Adası-Büyükada, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Çengelköy, Üsküdar-Ortaköy-Kadıköy, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Beşiktaş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarında seferler, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre ise hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamadı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakentteki kar yağışının pazartesi günü kuvvetleneceği uyarısını yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da yarın yağış beklenmediği, cumartesi günü fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının düşmeye başlayacağı belirtilen AKOM açıklamasında, haftanın son günü İstanbul'un yüksekteki ilçelerinde kar yağışı görülebileceği ifade edildi.

AKOM, pazartesi günü ise İstanbul'da kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. İstanbul'daki kar yağışının salı günü ise aralıklarla devam etmesi bekleniyor.