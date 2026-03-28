Sırp çalıştırıcı, yeni bir kulüp ve takımla Sultanlar Ligi’nde üçüncülük elde etmenin kolay olmadığını vurguladı.

Ljubicic, "Kulüp ve takımımız yeniydi, bu noktaya gelmek çok zordu. Gösterdikleri çaba ve bu iki sezon boyunca yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Burada durmayacağız, play-off’lara motive bir şekilde giriyoruz ve hazırız" dedi.

Rakip Fenerbahçe Medicana’yı çok iyi tanıdıklarını aktaran Ljubicic, "Fenerbahçe, Türk ve dünya voleybolunun süper yıldızlarından kurulu bir ekip. Bu sezon dengeler eşit, bir maç kazandık, bir maç kaybettik, play-off’lar eşit şanslarla başlıyor. Sonunda daha iyi olan kazanacak" ifadelerini kullandı.

Ljubicic, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne kalan Türk takımlarını tebrik etti. Türkiye Ligi ve Avrupa kupalarında aynı anda mücadele etmenin kolay olmadığını belirten 45 yaşındaki başantrenör, “Bazı oyuncularımız tecrübeli olsa da kulüp olarak ilkti. Imoco Volley’e karşı aldığımız galibiyet bizi çok gururlandırdı. Bu başarı tüm takım için büyük bir motivasyon kaynağı oldu” diye konuştu.

Sezonu iyi geçirdiklerini anlatan Ljubicic, “Tüm oyuncular kulüp ve kendileri için büyük başarılar için motiveydi. Çabaları, elde ettikleri sonuçlar ve gösterdikleri istikrar takdire şayan. Hiç kolay değildi, ama takım ruhu ve motivasyonla başardılar” diyerek sözlerini tamamladı.