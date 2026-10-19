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Ünlü oyuncu ve eski model Elizabeth Hurley ile efsanevi müzisyen Billy Ray Cyrus, evliliğe ilk adımı attı. Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak bir beraberlik sürdüren çift, birlikteliklerini nişanlanarak bir üst seviyeye taşıdı.

61 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Liz Hurley, mutlu haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla hayranlarına sundu. Paylaşımında parmağındaki görkemli pırlanta yüzüğü öne çıkaran Hurley, böylece evlilik hazırlıklarına başladıklarını resmen ilan etmiş oldu.

Nişan müjdesini sadece Elizabeth Hurley değil, Miley Cyrus’ın 65 yaşındaki babası Billy Ray Cyrus da kendi sosyal medya hesabından verdi. Ünlü müzisyen, Instagram’da paylaştığı yüzük emojisiyle evlilik kararını doğruladı.

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

İkili 2022 yapımı 'Christmas in Paradise' filminin setinde tanışmıştı. Şubat 2025'te yeniden bir araya gelmiş, o yılın Paskalya'sında ilişkilerini kamuoyuna açıklamıştı.

Altı çocuk babası 65 yaşındaki Amerikalı usta müzisyen Billy Ray Cyrus için Elizabeth Hurley ile yapacağı bu evlilik, hayatındaki dördüncü nikâh olacak.

Cindy Smith ile olan ilk evliliği 5 yıl sürdü. Miley Cyrus’ın da annesi olan Tish Crush ile 30 yıl süren uzun bir evlilik yaşadı.

Avustralyalı şarkıcıFirerose ile ile yaptığı dördüncü evlilik ise yalnızca bir yıl sürdü.

Hurley, Hugh Grant ile de 13 yıl süren bir ilişki yaşamıştı.