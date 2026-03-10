UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool’da Alexis Mac Allister, karşılaşma öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ALEXIS MAC ALLISTER: 'TORREIRA BENİ ZORLAYABİLİR'

Mac Allister, Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’ya özel bir parantez açarak, “Yarın beni en çok zorlayacak oyuncu Torreira olabilir. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zaman da çok başarılı bir oyuncu. Torreira’ya büyük bir saygım var.” dedi.

'SZOBOSZLAI İLE OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Mac Allister, Liverpool’da orta sahadaki partnerlerinden Dominik Szoboszlai ile olan uyumuna da değindi.

Arjantinli oyuncu, “Bence burada önemli olan takım arkadaşımın rahat hissetmesi. Kendisi farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım için iyi biri ve başarılı bir oyuncu.” ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Liverpool’un bu sezonki en büyük hedeflerinden birinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayan Mac Allister, takımın kupayı kazanabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Arjantinli yıldız, “Şampiyonlar Ligi bizim bu sezon için en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağım maç bu bağlamda zor olacak.” şeklinde konuştu.