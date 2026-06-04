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İngiltere ekibi Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola oldu.

Kulübün açıklamasında, 43 yaşındaki İspanyol teknik adam Iraola ile 2026-27 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce AEK Larnaca, Mirandes ve Rayo Vallecano'yu çalıştıran Iraola, geride kalan üç sezon Bournemouth'ta görev yaptı. Premier Lig'de geçen sezon Iraola yönetiminde 6. sırayı alan Bournemouth, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Liverpool ise astronomik transferler yaptığı geçen sezon beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. sırada bitiren "Kırmızılar", Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.