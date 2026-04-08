Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu’nun sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Liverpool deplasmanda PSG ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray’ı eleyerek bir üst tura çıkan Liverpool’da zorlu PSG maçı öncesi kadroda radikal değişiklikler dikkat çekiyor.

ARNE SLOT'TAN ÜÇLÜ SAVUNMA VE SALAH KARARI

Arne Slot PSG’ye karşı Van Dijk, Konate ve Gomez ile üçlü bir savunma hattı tercih etmesi ve Mohamed Salah’ı yedek kulübesine çekmesi gündem oldu.

Liverpool’un PSG karşısında ilk 11’i şöyle:

Mamardashvili, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike