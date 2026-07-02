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Liverpool, Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın vefatının birinci yıl dönümü öncesinde Anfield'da kalıcı bir anıtın açılışı gerçekleştirdi.

"Forever 20" adı verilen anıtın, iki kardeşin yaşamını, aralarındaki bağı ve dünya genelindeki futbolseverlerin duyduğu sevgiyi simgelediği belirtildi.

JOTA'NIN İKONİK GOL SEVİNCİNDEN İLHAM ALINDI

Ünlü heykeltıraş Emma Rodgers tarafından tasarlanan anıtın merkezinde, Jota'nın unutulmaz gol sevincine gönderme yapan kalp şeklinde bir heykel bulunuyor.

Farklı açılardan bakıldığında Jota'nın 20, kardeşi Andre Silva'nın ise 30 numaralı formalarını simgeleyen rakamlar ortaya çıkıyor.

TARAFTARLARIN BIRAKTIĞI HATIRALAR DA ANITTA YER ALDI

Anıt, kazanın ardından taraftarların çiçek, atkı, forma, pankart ve mektuplarla oluşturduğu anma alanının bulunduğu yere yerleştirildi.

O dönemde bırakılan bazı atkı ve forma parçaları balmumu ile korunarak heykelin içerisine işlendi. Ayrıca taraftarların bıraktığı tek bir çiçek bronza dönüştürülerek anıtın kalıcı bir parçası haline getirildi.

PLAYSTATION KUMANDASI DETAYI DUYGULANDIRDI

Anıtın kaidesinde yer alan PlayStation kumandası ise Diogo Jota'nın video oyunlarına olan tutkusunu ve gol sevinci sırasında yaptığı oyun kumandası hareketini simgeliyor.

Kaidede ayrıca iki kardeşe ithaf edilen yazılar, memleketleri Gondomar'dan getirilen Portekiz taşları üzerine işlendi.

KALICI BİR VEFA SEMBOLÜ OLACAK

Liverpool Kulübü, "Forever 20" anıtının sevgi, birlik ve vefanın kalıcı bir sembolü olacağını belirterek, Anfield'a gelen herkesin Diogo Jota ve Andre Silva'yı anabileceği özel bir alan oluşturulduğunu ifade etti.