Liverpool’da Slot ve Van Dijk’tan Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar

"En başından son ana kadar böyleler. Islık sesi, attıkları golden sonra çıkardıkları sesten bile daha fazla. Oynamak için zor bir ortam ama güzel olan şu ki bu sefer bizim evimizde de bir maç oynanacak. Burası da Galatasaray için zorlu bir ortam olacak." ifadelerini kullandı.