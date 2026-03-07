Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında salı akşamı temsilcimiz Galatasaray’a konuk olacak. Kırmızılı ekip, FA Cup’ta Wolverhampton ile oynadığı mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
Liverpool’da Slot ve Van Dijk’tan Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool’da teknik direktör Arne Slot ve kaptan Virgil van Dijk, FA Cup’ta 3-1 kazandıkları Wolverhampton maçının ardından sarı-kırmızılılarla oynayacakları karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Arne Slot ve savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Lig aşamasında İstanbul’da oynanan ve Galatasaray’ın 1-0 kazandığı maçın atmosferinden etkilendiğini gizlemeyen van Dijk, sarı-kırmızılı tribünlerin üzerlerinde yarattığı baskının kendilerini etkilediğini ifade etti.
Deneyimli stoper; "Kulaklarımız yine sınanacak, çok zor bir maç olacak." dedi.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ise TNT Sports'a yaptığı açıklamada; "Galatasaray deplasmanının atmosferi, kariyerim boyunca oynadığım diğer tüm deplasmanlardan tamamen farklı. Top bize her geçtiğinde yaptıkları o ıslık..."
"En başından son ana kadar böyleler. Islık sesi, attıkları golden sonra çıkardıkları sesten bile daha fazla. Oynamak için zor bir ortam ama güzel olan şu ki bu sefer bizim evimizde de bir maç oynanacak. Burası da Galatasaray için zorlu bir ortam olacak." ifadelerini kullandı.