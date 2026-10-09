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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'de pazar günü Manchester City'yi ağırlayacak Liverpool'da sakatlık krizi yaşanıyor. İngiliz ekibinin hücum oyuncuları Alexander Isak ve Cody Gakpo, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

İKİ YILDIZ MANCHESTER CITY MAÇINDA YOK

Milli takım arası sırasında sakatlanan iki futbolcunun durumuyla ilgili Liverpool'dan açıklama geldi.

Alexander Isak'ın uyluk bölgesinden, Cody Gakpo'nun ise ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi. Her iki oyuncunun da 11 Ekim Pazar günü oynanacak Manchester City karşılaşmasına yetişemeyeceği bildirildi.

SAKATLIKLARIN UZUN SÜRMESİ BEKLENMİYOR

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, iki futbolcunun da henüz maça çıkabilecek durumda olmadığını açıkladı.

Iraola, sakatlıkların uzun süreli görünmediğini belirterek oyuncuların durumlarının günlük olarak takip edileceğini ifade etti.

Liverpool ile Manchester City arasındaki mücadele, 11 Ekim Pazar günü Anfield'da oynanacak.