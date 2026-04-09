Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andy Robertson’ın takımdan ayrılacağını açıkladı. İskoç sol bek 9 yıllık kariyerine veda ediyor.

Liverpool, deneyimli sol bek Andy Robertson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncunun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

9 YILLIK SERÜVEN SONA ERİYOR

2017 yılında Hull City’den transfer edilen Robertson, Liverpool formasıyla geçirdiği 9 yılda kulüp tarihine adını yazdırdı. İskoç futbolcu, bu süreçte 373 maça çıkarak istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Robertson, Liverpool kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı. Tecrübeli sol bek; Şampiyonlar Ligi, iki Premier Lig şampiyonluğu, UEFA Süper Kupa, FA Cup, iki Lig Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

ROBERTSON: 'LIVERPOOL'DAN AYRILMAK KOLAY DEĞİL'

Ayrılık kararını veda mesajıyla duyuran Robertson, “Liverpool gibi bir kulüpten ayrılmak asla kolay değil. Bu kulüp son 9 yıldır benim ve ailemin hayatının büyük bir parçasıydı. Ancak artık yeni bir sayfa açma zamanı geldiğini düşünüyorum.” dedi.

FORMA REKABETİ KARARDA ETKİLİ OLDU

Son dönemde genç oyuncu Milos Kerkez’in kadroya katılmasıyla birlikte Robertson’ın forma süresi ciddi oranda azalmıştı. Bu durumun ayrılık kararında etkili olduğu değerlendiriliyor.

'SON GÜNÜME KADAR SAVAŞACAĞIM'

Kulübe bağlılığını vurgulayan Robertson, “Bu kulüp benim için her şey demek. Taraftarlara çok şey borçluyum. Son günüme kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım.” ifadelerini kullandı.