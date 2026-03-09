Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek.

Rams Park'ta yarın saat 20.45'te oynanacak dev maç öncesi Liverpool'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ALISSON YERİNE MAMARDASHVILI KALEDE OLACAK

Liverpool'un Galatasaray maçı açıklanan için 21 kişilik kamp kadrosunda Alisson Becker yer almadı. Brezilyalı kalecinin sakatlığı nedeniyle İstanbul'a getirilmediği öğrenildi. İngiliz ekibinde yarın kaleyi Mamardashvili'nin koruması bekleniyor.

Alisson Becker Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan İstanbul'daki Lig Etabı maçında da maça ilk 11'de başlayıp sonrasında sakatlanarak yerini Mamardashvili'ye bırakmıştı.

LIVERPOOL'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Liverpool'da ayrıca Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yok.

LIVERPOOL'UN 21 KİŞİLİK GALATASARAY MAÇI KAMP KADROSU

Liverpool'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.