Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'in 27. haftasında evinde Liverpool'a son dakika golüyle yenildi.
MAC ALLISTER 90+7'DE LIVERPOOL'A GALİBİYETİ GETİRDİ
Vitor Pereira yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Nottingham Forest son dakikalara kadar direnç gösterdiği Liverpool'a karşı 90+7'de Alexis Mac Allister'ın golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
NOTTINGHAM FOREST ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞAMADI
Bu sonuçla Nottingham Forest 27 puanla küme hattının hemen üstünde 17. sırada yer alırken puanını 45'e yükseltti.
FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEKLER
Nottingham Forest 26 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi son 16 play-off turunun rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.