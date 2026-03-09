UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool’da teknik direktör Arne Slot, maç öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takımdaki eksiklere değinen Slot, Federico Chiesa ve Alisson Becker’in durumuna ilişkin bilgi vererek, “Federico dün akşam bizimle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson’un da antrenmanın sonlarına doğru bir ağrısı oldu. Kontrol ettik ve yarın oynamaya hazır olmadığına karar verdik. Pazar günü oynayabilir ancak yarın oynayamayacak durumda.” dedi.

ARNE SLOT: 'YARIN ÇOK İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

Galatasaray’a saygı duyduklarını belirten Slot, “Galatasaray’la daha önce oynamıştık ve o maçtan sonra onları daha iyi tanıdık. Galatasaray’a ve Okan hocaya büyük saygım var. Beşiktaş’a karşı oynadılar yakın zamanda. 10 kişi kalmalarına rağmen kazandılar, bu da ne kadar mücadeleci olduklarını gösteriyor. Yarın çok çok iyi olmamız gerekiyor ki Liverpool’a avantajlı dönebilelim.” ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY’IN ÇOK SİLAHI VAR'

Sarı-kırmızılı ekibin hücum gücüne dikkat çeken Slot, “Galatasaray’ın çok silahları var ve geçiş oyunu bunlardan biri. Bu noktada ilk akla gelen oyunculardan biri Osimhen. Ayrıca hücum hattındaki üç oyuncu da çok hızlı. Barış Alper Yılmaz geçen maçta bizi çok zorladı. Onların hızının ve kalitesinin farkındayız.” diye konuştu.

RAMS PARK ATMOSFERİNE ÖVGÜ

RAMS Park’taki atmosferden de etkilendiğini söyleyen Slot, “Galatasaray stadındaki atmosfer inanılmaz. Özellikle ıslıklar. Top bize geçtiğinde taraftarların ıslıkları o kadar şiddetliydi ki daha önce böyle bir şey görmemiştim.” dedi.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı yarın RAMS Park’ta saat 20.45’te oynanacak.