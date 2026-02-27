Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot Galatasaray eşleşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

SLOT: 'İSTANBUL'DA ÇOK DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Slot, "Muhtemel eşleşmelere baktığımızda tam da beklediğimiz gibi zorlu bir son 16 turu kura eşleşmesi aldık. Bu sezon daha önce karşılaştığımız bir rakibe karşı oynayacağız.

Deplasmandaki ilk maçta, Eylül ayında İstanbul’da oynadığımız son karşılaşmaya kıyasla çok daha iyi performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu eşleşmedeki en önemli hedefimiz bu.

Elbette Şampiyonlar Ligi yeniden başlayana kadar diğer kulvarlarda önemli maçlarımız var. O eşleşme geldiğinde mümkün olan en hazır şekilde olmak istiyoruz.” diye konuştu.