UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde deplasman tribününden gelen bir görüntü dikkat çekti.
Stadyumda yerini alan Liverpool taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı bir pankart açtı.
LIVERPOOL TARAFTARLARINDAN ANLAMLI HAREKET: “YURTTA SULH, CİHANDA SULH”
Konuk takım tribününde açılan pankartta Atatürk’ün dünya barışıyla ilgili ünlü sözü “Yurtta sulh, cihanda sulh” ifadesi İngilizce olarak yer aldı.
Karşılaşma öncesinde açılan pankart, tribünlerde anlamlı bir görüntü oluştururken sosyal medyada da geniş yankı buldu.