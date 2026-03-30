Liverpool'da ilk sezonunu Premier Lig şampiyonluğuyla tamamlamasına rağmen bu sezon kötü form grafiğinin sorumlusu olarak görülen Arne Slot'un suyu gittikçe ısınıyor.

LIVERPOOL YÖNETİMİ DÜĞMEYE BASTI

Aldığı kötü saha sonuçlarıyla bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan ve Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan Liverpool'da yönetim düğmeye bastı.

SLOT ÜZERİNDEKİ ALONSO BASKISI GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Real Madrid'in Xabi Alonso ile erken ayrılığı uzun süredir Arne Slot'un üzerindeki baskıyı artıran bir gelişme olmuştu.

Liverpool teknik direktörlüğüyle sık sık anılan Xabi Alonso ile ilgili İngili kulübünün planı artık sır olmaktan çıktı.

BILD: 'LIVERPOOL GELECEK SEZON İÇİN XABI ALONSO KARARI ALDI'

Geçtiğimiz yaz rekor transfer harcamasına rağmen gösterilen başarısızılığı kabul etmeyen ve Arne Slot'un performansının gelecek adına da kaygı verici olduğunu düşünen Liverpool yönetiminin artık Xabi Alonso için kararını verdiği iddia edildi.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Liverpool gelecek sezon Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getirmeye karar verdi.

RESMİ AÇIKLAMA SEZON SONUNA KALABİLİR

Futbol dünyasında geniş yankı bulan bu haber sonrası artık gözler, Liverpool'un sezonu ne noktada bitireceği ve sonrasında nasıl bir karar vereceğine çevrildi.

Sezon devam ederken bu konuda resmi bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Ancak Arne Slot hedefleri gerçekleştiremez ve son maçlar formalite haline gelirse, belki o zaman Xabi Alonso ile ilgili resmi açıklama söz konusu olabilir.

Şimdilik Arne Slot Xabi Alonso'nun gölgesinde Liverpool ile sezon sonunu bitirecek gibi gözüküyor.

ALONSO HAMLESİ WIRTZ'İN PERFORMANSINA YANSIYABİLİR

Öte yandan Xabi Alonso kararının Florian Wirtz'in büyük hayal kırıklığı yaratan Liverpool performansını da tersine çevirmesi bekleniyor.

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezonki Bundesliga şampiyonluğunun kilit oyuncusu olan Wirtz ile yeniden bir araya gelme ihtimali, şimdiden Alman yıldızın performansına nasıl yansıyacağı yönünde yorumları da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta Almanya'nın İsviçre'yi 4-3 mağlup ettiği maçta 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan Wirtz, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 27 maçta 4 gol, 3 asitlik beklentilerin altında kalan istatistiklerine adeta nazire yaparak gerçek kalitesini bir kez daha gözler önüne sermişti.