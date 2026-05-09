İngiltere Premier Lig'in 36'ıncı haftasında Liverpool Chelsea'yi konuk etti.

LIVERPOOL HIZLI BAŞLADI

Anfield'da oynanan dev mücadeleye 6. dakikada Gravenberch'in attığı golle hızlı başlayan Liverpool, dengeli giden karşılaşmada kalesinde ilginç bir gol gördü.

ENZO FERNANDEZ SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Enzo Fernandez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gönderdiği top iki takım futbolcularının da bakışları arasında direğe çarparak ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Chelsea bu golle 35'te beraberliği yakaladı. İkinci yarıda iki takım da öne geçme fırsatları bulsa da gol pozisyonlarını değerlendirmekte zorlandı.

Nefes kesen mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Liverpool ile Chelsea 1-1 berabere kalarak puanları bölüştü.

CHELSEA 6 HAFTA SONRA PUANLA TANIŞTI

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 59'a yükseltirken 6 hafta sonra ilk kez puanla tanışan Chelsea 49 puana çıktı.