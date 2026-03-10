Grup aşamasında İngiliz devini tek golle dize getiren aslanlar, rakiplerini bir kez daha evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Temsilcimizin kıtadaki bu görkemli yükselişi, uluslararası medyanın da markajına girdi.
Liverpool, Galatasaray'dan neden korkuyor? Avrupa basını açıkladı
Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibini yeniden konuk ediyor. Temsilcimizin Avrupa’daki başarısı, dış basının da ilgisini çekti. Avrupa’nın önde gelen yayın organları Liverpool’un en büyük endişesini manşetlerine taşıdı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Avrupa'nın köşe başı gazeteleri, Liverpool cephesinde hakim olan korku ve çekinceleri ana sayfalarına taşıyarak gelişmeleri duyurdu.
"LIVERPOOL CEHENNEME GERİ DÖNÜYOR"
İspanyol Marca gazetesi, "Liverpool cehenneme geri dönüyor" başlığıyla İstanbul’un ne kadar zorlu bir deplasman olduğunu vurguladı. Haberde, "İstanbul'a seyahat etmek her zaman rahatsız edicidir ve Galatasaray, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele edecek.
Juventus'u destansı bir play-off maçında eleyen Galatasaray, şans eseri Liverpool ile eşleşti. Liverpool ise Osimhen'in penaltısıyla lig maçında aldığı yenilgiden sonra bir başka zorlu sınavla karşı karşıya kalacak" ifadelerine yer verildi.
"L'POOL'UN İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR GECEYE İHTİYACI VAR"
The Guardian ise Eylül’de oynanan maçtaki atmosferi hatırlatarak, Liverpool’un en iyi performansını sergilemesi gerektiğini belirtti.
"Düşüşte olan Liverpool'un, sezonunu yeniden canlandırmak için İstanbul'da büyük bir geceye ihtiyacı var." ifadeleri kullanılan haberde, Arne Slot’un "Bunu zaten bir kez yaşadık."
"Bizim için yeniydi. Topa sahip olduğunuzda, ıslık sesi çok yüksek, çok yüksek, bu benim için ve hatta tüm deneyimli oyuncularım için bile yeni bir şeydi" sözleri ile atmosferin etkisine dikkat çekildi.
"AMAÇ JUVENTUS İLE AYNI KADERİ PAYLAŞMAMAK"
SKY, Galatasaray’ın iç sahadaki gücünü ve Osimhen’in etkisini öne çıkardı. "Liverpool'un Eylül ayı sonunda Galatasaray'a yaptığı deplasman maçı tam bir felaketti." hatırlatmasını yapan SKY, "Victor Osimhen'in penaltısı Türk takımına lig maçını kazandırdı. Ancak Liverpool, İstanbul'a farklı bir yerde dönüyor.
Cuma gecesi FA Cup'ta Wolves karşısında alınan şok Premier Lig mağlubiyetinin intikamı alındı ve Florian Wirtz'in de kadroya geri dönmesiyle, bu Liverpool takımının sezon sonuna doğru büyük bir başarı hamlesi için güç ve kaynak topladığı hissi var.
Son 16 turu rövanş maçı Anfield'da oynanacak ve Liverpool'un tek yapması gereken, eleme play-off'unun ilk maçında Galatasaray'a 5-2 yenilen Juventus'un kaderini paylaşmamak." ifadelerine yer verdi.
"L'POOL EN İYİ FUTBOLUNU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE SAKLIYOR"
Daily Mail, İstanbul’daki atmosferin etkisine dikkat çekti. Haberde, "Zor zamanlar geçiren Liverpool, en iyi futbolunu Şampiyonlar Ligi'ne saklıyor; belki de kazanabileceklerine inanmalılar." denilerek galibiyetin zorluk derecesine işaret edildi.